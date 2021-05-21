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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر عودتنا على المبادرة لإنهاء عدوان إسرائيل على شعبنا

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المصرية لنجاح الجهود المصرية في وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تبادر دائما لدعم فلسطين.

وأشار "اللوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن موقف مصر تجاه فلسطين عبارة عن موقف عروبي، مضيفا: "مصر عودتنا بالمبادرة لإنهاء أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن فلسطين مقبلة على مرحلة جديدة عقب وقف اطلاق النار في غزة، مثمنا مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن تخصيص مصر 500 مليون دولار لصالح اعمار غزة خطوة عظيمة، وليست غريبة على مصر.

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