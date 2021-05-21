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عاجل - الأهلي يتلقى بشرة سارة قبل مواجهة صن داونز

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على جاهزية محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام صن داونز.

وشارك أفشة في مران الفريق الأحمر الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ستاد لوكاس موريبي بشكل كامل بعد تخلصه من حالة الإجهاد.

وكان أفشة قد غادر مران الأهلي بالأمس قبل نهايته بدقائق وذلك بعد شعور اللاعب بإجهاد عام ليشارك في تدريبات اليوم بشكل كامل ويصبح جاهزًا للمباراة.

ويعتبر محمد مجدي أفشة واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي منذ تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مهمة تدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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مواجهة صن داونز الأهلي افشه

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