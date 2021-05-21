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عاجل - الأهلي يتلقى بشرة سارة قبل مواجهة صن داونز
الجمعة 21/مايو/2021 - 06:13 م
علي نبوي
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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على جاهزية محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام صن داونز.
وشارك أفشة في مران الفريق الأحمر الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ستاد لوكاس موريبي بشكل كامل بعد تخلصه من حالة الإجهاد.
وكان أفشة قد غادر مران الأهلي بالأمس قبل نهايته بدقائق وذلك بعد شعور اللاعب بإجهاد عام ليشارك في تدريبات اليوم بشكل كامل ويصبح جاهزًا للمباراة.
ويعتبر محمد مجدي أفشة واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي منذ تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مهمة تدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
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