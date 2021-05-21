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السكة الحديد يخطف نقطة ثمينة من الزرقا بـ 10 لاعبين في القسم الثاني
الجمعة 21/مايو/2021 - 06:24 م
خالد عرابي
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تمكن الفريق الاول للكرة بنادي السكة الحديد من العودة من مدينة راس البر بنقطة ثمينة بعد تعادله مع الزرقا ايجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في اطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمجموعة الثانية بالقسم الثاني.
افتتح التسجل الزرقا بعد مرور ما يقرب من ٥ دقائق من بداية المباراة عن طريق محمود عوكل قبل ان يعدل عبد العليم السيد النتيجة للضيوف وقبل نهاية الشوط الاول يضيف عاطف محمد الهدف الثاني لاصحاب الأرض وفي نهاية الشوط الاول اشهر عمرو جلال البطاقة الحمراء لسايكو لاعب السكة الحديد بعد احرازه هدف باليد في الوقت المحتسب بدل الضائع ومع بداية الشوط الثاني احرز البديل محمد ريعو هدف التعادل للسكة الحديد ليحافظ الفريق علي شباكه حتي صافرة انتهاء المباراة.
وبهذه النتيجة يرفع السكة الحديد رصيده من النقاط الي ٢٩ نقطة من ٢٣ مباراة ويرفع الزرقا رصيده الي ٢٣ نقطة من ٢٢ مباراة.
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