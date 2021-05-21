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اقتراح جديد من "بوتين" لتعميم التكنولوجيا الخضراء في دول الاتحاد الأوراسي

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنشاء بنك للبيانات المناخية والمبادرات الرقمية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبصمة الكربونية.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع بالفيديو للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "نقترح التفكير في إنشاء بنك للبيانات المناخية والمبادرات الرقمية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك تلك المتعلقة بجرد وحساب البصمة الكربونية. ويمكن لجميع الشركات في دول الاتحاد التي تعمل في مشاريع تهدف إلى تحسين الوضع البيئي، استخدام هذا البنك".

وأشار بوتين إلى أن جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تبدي اهتماما كبيرا بتصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيات "الخضراء"، وتقوم بتنفيذ مشاريعها المبتكرة في هذا المجال.

وقال بوتين: "ولكن بالطبع، لا ينبغي السماح باستخدام هذا الموضوع كأداة أخرى لفرض أي نوع من القيود".

 

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روسيا دول الاتحاد الأوراسي بوتين التكنولوجيا الخضراء الاقتصاد الأخضر

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