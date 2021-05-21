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الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تستضيف الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، صناع وأبطال فيلم "fast and furious"، الذي بدأ عرض الجزء التاسع منه مؤخرًا في معظم دول العالم، وذلك خلال حلقة الأحد المقبل، من برنامج "It’s Show time"، حصريًا على قناة cbc.

في هذا اللقاء، يتحدث النجم العالمي ڤان ديزل بطل الفيلم، عن أحداث الجزء التاسع، والتفاصيل الجديدة التي تتمحور حولها الأحداث، كما يروي المخرج الأمريكي جاستن لين تأثير انتشار ونجاح الفيلم عالميًا، وخاصةً في الشرق الأوسط، وكيف يغير ذلك من طريقة التفكير في أحداث الأجزاء الجديدة، ومتى تكون النهاية.

يذكر أن “fast and furious”، من أكثر سلاسل الأفلام شهرة حول العالم، منذ عرض الجزء الأول عام 2001، بسبب تناولها لمطاردات السيارات في إطار الجريمة، وبعد تأجيل لأكثر من عام بسبب أزمة فيروس كورونا، عرض الجزء التاسع من السلسلة مؤخرًا، في معظم دول العالم، وانضم لأبطاله شخصية جديدة يقدمها النجم جون سينا.

كان البرنامج قد استضاف في الآونة الأخيرة عددًا من النجوم العالميين، أبرزهم جورج كلوني وتوم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير.

الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time
الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time
الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time
الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time
الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time
الأحد.. صناع فيلم "fast and furious" في ضيافة It’s Show time

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