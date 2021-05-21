غدا.. انطلاق أعمال امتحانات القراءات بمنطقة القاهرة الأزهرية





تنطلق غدا السبت امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمراحلها الثلاثة (تجويد وعالية وتخصص)، وذلك بمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث يؤدي طلاب وطالبات معاهد القراءات أولى امتحاناتهم عن العام الدراسي 2020 2021م.



من جانبه، أكد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم اللجان بشكل دوري، وتوفير الجو العام الملائم لسير عملية الامتحانات، والتأكد من قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.



ويؤدي طلاب شهادة التجويد، غدا السبت، الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما يؤدي طلاب شهادة العالية الامتحان في مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن الكريم، أما طلاب شهادة التخصص فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه وتاريخ المصحف.