فوز النصر وكوكاكولا وزد وتعادل القناة والداخلية بالقسم الثاني

الهدف الثالث في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وفاز زد على فريق المريخ بهدفين دون مقابل سجلهما محمد حمدي فى الدقيقة 5 من الشوط الثاني واضاف يوسف على الهدف الثاني في الدقيقة 30 .



وتعادل فريق الزرقا مع فريق السكة الحديد 2-2 حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الزرقا بهدفين مقابل هدف عن طريق محمود عوكل في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل عبد العليم السيد للسكة في الدقيقة 10، واضاف عاطف محمد الهدف الثاني للزرقا في الدقيقة 35





وقام الحكم عمرو جلال بطرد لاعب السكة (سايكو) في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



وأدرك محمد ريعو هدف التعادل لفريق السكة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني .



وتعادل منتخب السويس مع طنطا بهدف لمثله، حيث شهد اللقاء تقدم طنطا بهدف محمد حسام الشرخه في الدقيقة 33 وتعادل جيمس تيدى في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.