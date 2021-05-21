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فوز النصر وكوكاكولا وزد وتعادل القناة والداخلية بالقسم الثاني

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الثالثهة والعشرون للمجموعة الثانية عن افوز فريق جمهورية شبين على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف .

وشهد اللقاء تقدم أيمن سعد في الدقيقة الأولى من المباراة للجمهورية، واضاف طلبه محمد الهدف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الثاني
وأدرك الترسانة أحمد العش هدف الترسانة من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الثاني .

وتغلب فريق النصر على فريق النجوم بهدفين نظيفين سجلها أحمد كالوشا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 5 ، 39 من الشوط الثاني .

وحقق فريق كوكاكولا فوزا كاسحا على حساب فريق سرس الليان بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم كوكاكولا بهدفين نظيفين سجلها حسام زين العابدين في الدقيقة 22 وحسام عبد الواحد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء واضاف رضا الويشي الهدف الثالث في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وفاز زد على فريق المريخ بهدفين دون مقابل سجلهما محمد حمدي فى الدقيقة 5 من الشوط الثاني واضاف يوسف على الهدف الثاني في الدقيقة 30 .

وتعادل فريق الزرقا مع فريق السكة الحديد 2-2 حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الزرقا بهدفين مقابل هدف عن طريق محمود عوكل في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل عبد العليم السيد للسكة في الدقيقة 10، واضاف عاطف محمد الهدف الثاني للزرقا في الدقيقة 35 

وقام الحكم عمرو جلال بطرد لاعب السكة (سايكو) في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وأدرك محمد ريعو هدف التعادل لفريق السكة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني .

وتعادل منتخب السويس مع طنطا بهدف لمثله، حيث شهد اللقاء تقدم طنطا بهدف محمد حسام الشرخه في الدقيقة 33 وتعادل جيمس تيدى في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

وتعادل الداخلية مع بتروجت والقناة مع بورتو بدون أهداف .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 37 نقطة
2- الداخلية 36 نقطة
3- كوكاكولا 35 نقطة
4- القناة 35 نقطة
5- الترسانة 35 نقطة
6- منتخب السويس 34 نقطة
7- بتروجت 31 نقطة
8- النصر 29 نقطة
9- السكة 29 نقطة
10- زد إف سي 28 نقطة
11- المريخ 27 نقطة
12- جمهورية شبين 26 نقطة
13- النجوم 26 نقطة
14- الزرقا 23 نقطة
15- طنطا 20 نقطة
16- سرس الليان 20 نقطة

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