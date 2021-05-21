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عاجل - حسم موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأبعدت الإصابة في العضلة الخلفية معلول عن المشاركة مع الأهلي منذ الثامن من فبراير الماضي عندما أصيب في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

وشارك معلول في جزء كبير من مران الأهلي اليوم الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من اقتراب معلول من المشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات إلا أن فرصته في التواجد في لقاء الغد شبه منعدمة حيث يرفض موسيماني المدير الفني للأهلي المجازفة باللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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مواجهة صن داونز علي معلول الأهلي

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