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عاجل - حسم موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي
الجمعة 21/مايو/2021 - 06:31 م
علي نبوي
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بات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.
وأبعدت الإصابة في العضلة الخلفية معلول عن المشاركة مع الأهلي منذ الثامن من فبراير الماضي عندما أصيب في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.
وشارك معلول في جزء كبير من مران الأهلي اليوم الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلى الرغم من اقتراب معلول من المشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات إلا أن فرصته في التواجد في لقاء الغد شبه منعدمة حيث يرفض موسيماني المدير الفني للأهلي المجازفة باللاعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
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