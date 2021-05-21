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نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
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اعتبر اللاعب الأرجنتيني السابق، خافيير ماسكيرانو، أن انضمام مواطنه سيرجيو أجويرو لصفوف برشلونة سيعد "إيجابيا للغاية"، وذلك في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس من سفراء لاليجا.

وأوضح ماسكيرانو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (سبورت) الكتالونية: "بالتأكيد سنكون جميعا، نحن أنصار برشلونة، سعداء إذا ما انتقل أجويرو لبرشلونة، أعتقد أنه سيكون صفقة رائعة".

وأكد اللاعب الأرجنتيني الذي رحل عن صفوف البرسا في 2018 بعد 8 أعوام من الاحتراف، واعتزل بعدها بعامين، أن أجويرو سيحظى بحفاوة من نجم الفريق ومواطنهما ليونيل ميسي.

وأردف المدافع الدولي السابق وصاحب الـ36 عاما: "أعتقد أنه سيكون نبأ جيدا وقد يعني استمرار ليو في برشلونة. أعتقد أن الفكرة هي محاولة إقناع وإغراء ليو بمواصلة اللعب في البرسا".

ولم يرغب ماسكيرانو في تقييم مسيرة المدرب الهولندي رونالد كومان مع برشلونة، قائلا: "لست الشخص المناسب لتقييم كومان، والقول إذا كان ينبغي أن يرحل أم لا، لأنني في الحقيقة لا أعلم ماذا يحدث في النادي هذه الأيام".

وتوج برشلونة بلقب وحيد هذا الموسم، كأس الملك، ونافس حتى الجولات الأخيرة على لقب الليجا، الذي سيحسم غدا بين أتلتيكو أو ريال مدريد.

جدير بالذكر أن أجويرو (32 عاما) كان قد أعلن عن عدم استمراره بصفوف مانشستر سيتي الموسم القادم بعد انتهاء تعاقده معه، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية أبرزها برشلونة.

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