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حسن يوسف ينعى سمير غانم: "كنت شاهداً على قصة حبه لدلال عبدالعزيز"

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:29 م
حسن يوسف
حسن يوسف
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حرصت الأوساط الفنية والرياضية والإعلامية، على نعي الراحل سمير غانم الذي ارتقى إلى ربه يوم أمس الخميس، بعد صراع مع مرض كورونا، عن عمر ناهز الـ84 عاماً.

حسن يوسف ينعى سمير غانم

ونعى الفنان حسن يوسف صديقه الفنان الكبير سمير غانم بكلمات مؤثرة، قال فيها: "فقدنا كوميديان كبير ربنا يصبر زوجته على فراقه لأنها كانت بتحبه أوى ويشفيها وتقوم من كورونا وترجع لبيتها ولبناتها يارب".

حسن يوسف وزواج وسمير غانم

وقال النجم الكبير حسن يوسف إنه كان شاهداً على قصة حب دلال عبد العزيز وسمير غانم حيث كانت تصور معه فيلم بدولة البحرين، مشيراً إلى معرفتها الجيدة بمدى صداقته بالفنان الراحل.

حسن يوسف شهد على قصة حب سمير غانم

وأوضح حسن يوسف أن  دلال عبدالعزيز كانت تحرص على الحديث معه حول علاقتها بالراحل سمير غانم ما دفعه للتوسط بينهما، مضيفاً: "كنت أسمع هنا واسمع هنا كنت طرف تالت فى العلاقة.. وفضلت كدا لحد متجوزوا الحمد لله وخلفوا بنتين زى القمر دنيا وإيمي".

وفاة سمير غانم

وتدهورت الحالة الصحية للنجم سمير غانم بعد إصابته بكورونا، ما سبب له مشاكل تتعلق بالفشل الكلوى ما وساءت حالته الصحية وحدث خلل فى وظائف الجسم، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، يوم أمس الخميس.

جنازة سمير غانم

وشيعت جنازة الراحل الفنان سمير غانم اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن فى مقابر الأسرة فى الوفاء والأمل.

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