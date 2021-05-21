الكاف يخطر الأهلي بالعودة للفقاعة الطبية في قطر













تلقى فريق الأهلي خطاب رسمي من اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي بدخول الفريق عزل طبي وفقا لنظام الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري.









وأبلغ مسئولو الكاف فريقا الأهلي ونهضة بركان بكافة التدابير المتبعة في نظام الفقاعة الطبية بمجرد أن يحطا بقطر حيث ينتقل اللاعبين من المطار إلى الفندق ومنه إلى ملعب التدريب أو ملعب مباراة السوبر فقط دون الاختلاط بأي أفراد من خارج أعضاء البعثة.





يذكر أن مسئولى الكاف طبقوا نظام الفقاعة الطبية على بعثة الأهلي من قبل الفيفا أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر فبراير الماضي.











