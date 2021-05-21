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الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي العالمي لـ كورونا

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، تفاصيل الوضع الوبائي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن معدل الإصابات يشهد انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاض في معدل الوفيات للأسبوع الثاني على التوالي.

وأشارت "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات بنسبة 22% والوفيات 16% في إقليم شرق المتويط خلال الأسبوع الجاري، متوقعة انحسار الموجة الحالية للوباء قريبا.

وناشدت المواطنين الحصول على اللقاح خاصة فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون له دور كبير في انحسار الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث كلما زادت نسبة تغطية اللقاحات كلما انخفضت نسبة الإصابات.

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