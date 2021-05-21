معهد الاحصاءات التركي: تهاوي ثقة المستهلكين خلال مايو

قال معهد الإحصاءات التركي إن ثقة المستهلكين هوت إلى 77.3 نقطة في مايو من 80.2 في أبريل ، مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020 عقب "إغلاق شامل" لسبعة عشر يوما بسبب تنام في إصابات فيروس كورونا.



وارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس ، عندما لامس ذروته منذ أغسطس 2018، ثم تراجع في أبريل نيسان. كانت الثقة هوت العام الماضي بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.



زتشير أي قراءة دون 100 على مؤشر الثقة إلى نظرة مستقبلية متشائمة، وأعلى منها إلى تفاؤل.