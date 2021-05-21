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مران الأهلي.. موسيماني يُخصص فقرة لركلات الترجيح
الجمعة 21/مايو/2021 - 06:41 م
علي نبوي
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خصص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لركلات الترجيح في نهاية مران الفريق الأحمر اليوم.
وخاض الأهلي عصر اليوم الجمعة مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واختتم موسيماني مران اليوم بفقرة ركلات ترجيح قام لاعبو الفريق الأحمر بتنفيذها وذلك في إطار الاستعداد للسيناريو الأسوء في مباراة الغد.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
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