مران الأهلي.. موسيماني يُخصص فقرة لركلات الترجيح

خصص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لركلات الترجيح في نهاية مران الفريق الأحمر اليوم.





وخاض الأهلي عصر اليوم الجمعة مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واختتم موسيماني مران اليوم بفقرة ركلات ترجيح قام لاعبو الفريق الأحمر بتنفيذها وذلك في إطار الاستعداد للسيناريو الأسوء في مباراة الغد.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



