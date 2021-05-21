النيابة في واقعة انتحار مسن بالزيتون: لم يستطع سداد الديون

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون الجزئية، في واقعة قيام مسن بالقاء نفسه من الطابق السادس من شرفة منزله، أن السبب وراء الانتحار هو تراكم الديون عليه، وعدم استطاعته سدادها، وعدم جود شبه جنائية بالحادث.



وكشفت مناظرة النيابة العامة للجثة أنها لرجل يبلغ من العمر 65 سنة وبها كدمات كسور متفرقه بجسده

وبكامل ملابسها.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الاهالى بسقوط مسن من شرفة شقته بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.