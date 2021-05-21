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شيكو يمطر شباك شبان بدواى برباعية بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تمكن تمكن شيكو من الفوز على مستضيفه شبان بدواى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بملعب مياه الدقهلية بشربين ضمن مباريات الجولة 23 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث.

أحرز رباعية شيكو كلا من الأمير حسام ، حماده يحيي ، معتز إبراهيم ، أحمد الشعراوى.

الفوز رفع رصيد شيكو للنقطة 52 ليحافظ على صدارته بينما توقف رصيد شبان بدواى عند 20 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وتستكمل غدا مباريات الجولة حيث يستضيف بلقاس على ملعبه منية سمنود ، يستقبل الخيارية على ملعبه فريق شربين ، فيما يحل ميجاسبورت ضيفا على مياه الدقهلية.

كهرباء طلخا يستضيف إتحاد المنزلة ، الأمير يستقبل على ملعبه السنبلاوين ، يحل عمال المنصورة ضيفا على إتحاد نبروه.

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:
1- شيكو 52 نقطة
2- نبروه 45 نقطة
3- بلقاس 35 نقطة 
4- منية سمنود 31 نقطة
5- شربين 31 نقطة
6- السنبلاوين 30 نقطة
7- مياه الدقهلية 29 نقطة
8- ميجاسبورت 28 نقطة
9- الخيارية 25 نقطة
10- كهرباء طلخا 24 نقطة
11- شباب الأمير 24 نقطة
12- عمال المنصورة 23 نقطة
13- شبان بدواى 20 نقطة
14- المنزلة 14 نقطة
15- دقادوس 9 نقاط

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