أحمد شيبه يطلب الدعاء لوالدته عبر "فيسبوك"

طلب الفنان احمد شيبه، من متابعيه بـ الدعاء لوالدته بالشفاء، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث نشر "شيبة" صورة له ظهر بها برفقة والدته، وعلق على الصورة قائلًا:" دعواتكم لامي بالشفاء العاجل".







في سياق منفصل، كان طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة كليب أغنيته الجديدة "المصلحجية كترو"، الليلة الخميس، عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب.



الأغنية من الحان وليد سامي، كلمات عمرو قطب، وتوزيع طة حكيم،وتقول كلمات الأغنية:"المصلحجية كتروا والنقص ريحته فاحت.. وعيال في اللفة كبروا وفي معلمينها طاحت..أصلب طولك ياضهري وخليني على حيلي واقف..متطمعهمش فينا لا يقولوا هيبتنا راحت".