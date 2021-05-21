وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصي غدا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، غدا السبت، بمقر الوزارة، لمناقشة العلاقات بين البلدين، وكذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية.



وفي سياق منفصل، أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة، موكدا أن أعين مصر تنصب على أهمية عدم إغفال أصل وجذور المشكلة الأكبر ألا وهي الدفع بمسار التسوية السياسية.



وقال حافظ، في مداخلة تليقزيونية مع قناة "الشرق" الفضائية، اليوم الجمعة، أنه مثلما كانت الأولوية العمل على وقف التصعيد وبعد تحقيق وقف اطلاق النار المتبادل والمتزامن في قطاع غزة فجر اليوم، يستمر الجانب المصري في مواصلة تحمل المسئولية تجاه العمل على إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع في المرحلة اللاحقة وبالتالي جاء قرار إيفاد وفدين أمنيين للمناطق الفلسطينية وإلى الجانب الإسرائيلي.