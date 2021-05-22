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ياسمين فؤاد تبحث إمكانية استخدام وقود ديزل "يورو 5" في وسائل النقل

السبت 22/مايو/2021 - 05:11 ص
اجتماع ياسمين فؤاد
اجتماع ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمناقشة عدة مقترحات للتحالف من أجل العمل على حل مشكلة المخلفات البلاستيكية.

وأكدت "فؤاد"، أن الاجتماع بحث سبل التعاون بين الطرفين للحد من المخلفات البلاستيكية في المدن الساحلية، خاصة شرم الشيخ والغردقة لوجود كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية في البحار في هذه المناطق، موضحةً أنهم طرحوا العديد من الأفكار الخاصة بالبلاستيك في الاجتماع تتماشى مع الدولة وقانون المخلفات، ما يساعد على تطبيقها على أرض الواقع.

وناقشت وزيرة البيئة خلال الإجتماع ممثلي البرنامج إمكانية استخدام وقود ديزل يورو "5" الصديق للبيئة في وسائل النقل والمواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية، للحصول على هواء نظيف خالٍ من التلوث البيئي، وذلك في ضوء التأثيرات الكبيرة لانبعاثات قطاع النقل على قضايا المناخ.

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ياسمين فؤاد بوابة الفجر الفجر البيئة

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