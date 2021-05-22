ياسمين فؤاد تبحث إمكانية استخدام وقود ديزل "يورو 5" في وسائل النقل

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمناقشة عدة مقترحات للتحالف من أجل العمل على حل مشكلة المخلفات البلاستيكية.





وأكدت "فؤاد"، أن الاجتماع بحث سبل التعاون بين الطرفين للحد من المخلفات البلاستيكية في المدن الساحلية، خاصة شرم الشيخ والغردقة لوجود كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية في البحار في هذه المناطق، موضحةً أنهم طرحوا العديد من الأفكار الخاصة بالبلاستيك في الاجتماع تتماشى مع الدولة وقانون المخلفات، ما يساعد على تطبيقها على أرض الواقع.



