الصحة العالمية تكشف دلالة ظهور أعراض جانبية بعد الحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا ينصح بتناول لقاح كورونا من يشعر بأي أعراض للإصابة بكورونا.



وأشارت "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن 80% من الأعراض الجانبية لأي لقاح وليس كورونا فقط تظهر خلال الشهور الاولى من الحصول على اللقاح، ولم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة.



وأوضحت أن الأعراض التي يمكن أن يشعر بها من يحصل على اللقاح عبارة عن ألم مكان الحقنة، وتكسير فالجسم، وارتفاع بسيط فالحرارة ولا تستمر تلك الأعراض زيادة عن يومين، منوهة بأن ظهور أعراض جانبية امر مطمئن أن الجسم تفاعل من اللقاح ويفرز اجسام مضادة.

