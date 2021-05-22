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البيئة في أسبوع| حقيقة التلوث الزيتي بالساحل الشمالي.. واختتام برنامج أعمال قادة البيئة

السبت 22/مايو/2021 - 05:22 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة يوم الأحد الماضي، توجيهًا بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة شكوى أحد المواطنين بوجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 57، وعلى الفور وجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتبيّن عدم وجود أي نوع من التلوث بالمنطقة، وإنّما وجود كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التي توجد في هذه المنطقة بشكل طبيعي وتسمى "البوسيدونيا "وليست تلوثًا زيتيًا.

وزيرة البيئة تناقش مع وزيرة الأعمال والطاقة والنمو الأخضر البريطانية حملة التكيف والمرونة لمواجهة آثار تغير المناخ

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الأربعاء الماضي مع آني ماري تريفليان - وزيرة الأعمال والطاقة والنمو الأخضر البريطانية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، حيث بحثتا سبل تفعيل حملة التكيف والمرونة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ودور تحالف عمل التكيف الذي ترأسه مصر وبريطانيا والتعاون للخروج بنتائج ملموسة من مؤتمر المناخ القادم (COP26).

وأكدت "فؤاد"، أنّ الشراكة بين مصر وبريطانيا من خلال تحالف التكيف والمرونة شهدت جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وهناك المزيد من الدعم السياسي مؤخرا وتوفير شركاء التنمية للمزيد من مصادر التمويل لمشروعات التكيف، إلا أنه لا يزال يحتاج مزيد من الدعم السياسي لرفع الطموح في مجال التكيف خلال الفترة القادمة لوضعه على مسار مماثل لاجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ.

وزيرة البيئة تختتم أعمال برنامج قادة البيئة الشباب في دورته الأولى
يوم الخميس، أكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ برنامج قادة البيئة الشباب جاء تحقيقا "لرؤية مصر 2030" وأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تمكين الشباب والحفاظ على البيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة فريدريش ايبرت لتنمية مهارات وكفاءات علمية وعملية مستدامة لدى الشباب لريادة العمل البيئي كأول برنامج من نوعه في مصر.

وأضافت أن الوزارة تحرص على إعداد برامج متنوعة تستهدف بناء كوادر شابة تهتم بالعمل البيئي وقادرة على المساهمة الفعالة في حل المشكلات البيئية، ومنها برنامج قادة البيئة الشباب والذي جمع تنفيذه بين زيارات ميدانية ومحاضرات ومناقشات الكترونية نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، وذلك إيمانا من الوزارة أن تلك الأزمة الفارقة عالميًا لها دور مهم في توعية الجميع حول ضرورة العيش في توافق معها وحماية مواردها لضمان الحياة بسلام على كوكب الأرض.

وزيرة البيئة: توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات خطوة مهمة لدمج القطاع الخاص
شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، يوم الخميس أيضًا، مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.

وأكدت "فؤاد"، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفي ظل دور وزارة البيئة في التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين في تنفيذ المنظومة، كما يهدف إلى تحسين أداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم احساس المواطن بالاختلاف والتغيير.

وزيرة البيئة تلتقى ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث سبل التعاون في مجال المخلفات
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الجمعة مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمناقشة عدة مقترحات للتحالف من أجل العمل على حل مشكلة المخلفات البلاستيكية.

وأكدت أن الاجتماع بحث سبل التعاون بين الطرفين للحد من المخلفات البلاستيكية في المدن الساحلية، خاصة شرم الشيخ والغردقة لوجود كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية في البحار في هذة المناطق، موضحةً أنهم طرحوا العديد من الأفكار الخاصة بالبلاستيك في الاجتماع تتماشى مع الدولة وقانون المخلفات ما يساعد على تطبيقها على أرض الواقع.

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