من هم المتهمين بالإستيلاء علي أموال شركة مصر للطيران









أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة موظفيْنِ عمومييْنِ -ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- ومالك شركة سياحة إلى المحاكمة الجنائية.. لإستيلائم علي أموال الشركة.





وقد رصدت «إدارة البيان بمكتب النائب العام» ما تُدُووِل من أخبار حول الواقعة تُوحي بأن الموظفيْن العمومييْن المحاليْن ضابطان بإحدى الجهات الأمنية على غير الثابت في الأوراق؛ إذ إنهما موظفان بالشركة محل عملهما، ولهذه المناسبة فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى تحري الدقة فيما يُنشر حول تلك الوقائع وغيرها عنوانًا ومتنًا، والالتزام بأخذها من مصادرها الرسمية.