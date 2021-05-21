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الاستيلاء علي 19 الف دولار والتزوير وانتحال صفات.. أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية مصر للطيران

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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وجهت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام عدة اتهامات حيث اتهمت موظفيْنِ عمومييْنِ -ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- باستيلائهما بغير حقٍّ على أموالٍ بالشركة محل عملهما بطريق التحايل، واشتراك مالك شركة للسياحة معهما في الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.

إذ جمع أحد الموظفيْن بيانات وكلمات مرور بطاقات «المسافر الدائم» الخاصة ببعض عملاء الشركة الصادرة منها، واستغلها الآخر في تحويل النقاط المجمعة بها إلى تذاكر سفر بقيمة ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا، بتزويره في مُحرَّرات الشركة الإلكترونية بإثبات رغبة أصحاب البطاقات في شراء تذاكر على خلاف الحقيقية، ثم أمدَّ الموظفان مالكَ شركة السياحة بتلك المعلومات.

فانتحل بدوره شخصيات أصحاب البطاقات وتواصل مع «خدمة عملاء شركة مصر للطيران» بتلك الصفات المنتحلة، وتمكنوا بذلك من بيع تذاكر السفر وتحصيل قيمتها وتقاسموها فيما بينهم.

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