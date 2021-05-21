ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصات الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملات جلسة اليوم الجمعة على انخفاض طفيف.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأسواق المالية- تراجعا بنسبة 0.02 %، أي ما يعادل 1.74 نقطة، ليصل إلى 7018.05 نقطة.

أداء إيجابي لباقي المؤشرات الأوروبية:

وعلى صعيد باقي اداء الأسهم الأوروبية فقد سجلت ارتفاعات جماعية، حيث وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة بعد أن أبقت نتائجها والنمو المطرد للأعمال في منطقة اليورو على التفاؤل الحذر لدى المستثمرين في مقابل مخاوف من ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة منهيا الأسبوع على ارتفاع ضئيل.

وزاد سهم ريتشمونت، صانعة منتجات كارتييه، خمسة بالمئة مع اقترحها زيادة توزيعاتها النقدية لمثليها لمستويات ما قبل الجائحة إذ ساهم الطلب القوي على المجوهرات في زيادة صافي الربح واحتواء أثر التراجع في المبيعات عن السنة المالية 2020¼21.

وأظهر مسح آي.إتش.إس ماركت أن الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في مايو أيار مدفوعة بتعاف قوي في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.

وواجهت الأسهم العالمية مشكلات في مواصلة الصعود بعد أن وصلت لارتفاعات قياسية في وقت سابق هذا الشهر مع قلق المستثمرين من أن ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية للتراجع عن حزم الدعم التي أقرتها وقت الجائحة بسرعة أكبر من المتوقع.

لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت إن من السابق لأوانه للمركزي مناقشة تقليص برنامج الشراء العاجل للسندات بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) وذلك قبل أسبوعين من اجتماع حاسم للسياسات النقدية.

وتقدم سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 0.7 بالمئة بعد أن قالت إنها ستجنب مليار يورو (1.2 مليار دولار) لتغطية غرامات أوروبية متوقعة في مزاعم تواطؤ مع المنافسين، وهو مبلغ أقل مما كان متوقعا.

ونزل سهم لوفتهانزا 6.5 بالمئة بعد أن باعت عائلة تيله، ثاني أكبر مساهم في شركة الطيران الألمانية، أكثر من نصف حصتها.