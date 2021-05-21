Advertisements

8 شهود ومحادثات هاتفية.. دلائل اتهام ضابطين وصاحب شركة سياحة بالاستيلاء علي أموال مصر للطيران

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أقامت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام الدليل قِبَل المتهمين في قضية الاستيلاء علي أموال شركة مصر للطيران والمتهم فيها ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- وصاحب شركة سياحة.. وذلك من شهادة ثمانية شهود، وما ثبت من نتائج فحص أعمال الموظفيْن العمومييْن من قِبل اللجنة المشكلة من «شركة مصر للطيران للخطوط الجوية».

وأيضا ما تبين من مُحادثات هاتفية مسجلة «بمركز اتصالات الشركة» تضمنت انتحال صاحب شركة السياحة صفات العملاء المجني عليهم، وكذا رسائل صوتية قدمها أحد المجني عليهم وردت إليه من أحد الموظفيْن المتهميْن عبر تطبيق واتساب أقرَّ فيها بارتكابه الواقعة، وقد أكدَّ المتهمان صحةَ صوتيهما بتلك التسجيلات.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام منذ قليل بإحالة ومالك شركة سياحة إلى المحاكمة الجنائية.. لإستيلائم علي أموال الشركة.

أخبار تهمك

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تكشف دلالة ظهور أعراض جانبية بعد الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

"حرك عينه ووشه".. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة سمير غانم

منذ ساعتين

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مدرب برشلونة السابق مرشح لخلافة كومان

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله