8 شهود ومحادثات هاتفية.. دلائل اتهام ضابطين وصاحب شركة سياحة بالاستيلاء علي أموال مصر للطيران

أقامت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام الدليل قِبَل المتهمين في قضية الاستيلاء علي أموال شركة مصر للطيران والمتهم فيها ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- وصاحب شركة سياحة.. وذلك من شهادة ثمانية شهود، وما ثبت من نتائج فحص أعمال الموظفيْن العمومييْن من قِبل اللجنة المشكلة من «شركة مصر للطيران للخطوط الجوية».



وأيضا ما تبين من مُحادثات هاتفية مسجلة «بمركز اتصالات الشركة» تضمنت انتحال صاحب شركة السياحة صفات العملاء المجني عليهم، وكذا رسائل صوتية قدمها أحد المجني عليهم وردت إليه من أحد الموظفيْن المتهميْن عبر تطبيق واتساب أقرَّ فيها بارتكابه الواقعة، وقد أكدَّ المتهمان صحةَ صوتيهما بتلك التسجيلات.



كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام منذ قليل بإحالة ومالك شركة سياحة إلى المحاكمة الجنائية.. لإستيلائم علي أموال الشركة.