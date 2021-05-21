Advertisements

حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة وتجميل بشكل مكثف في كافة الشوارع وأيضا بشواطئها الستة من أجل الإستعداد لإستقبال المواطنين لقضاء فصل الصيف عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح المصايف.

وأكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم تكثيف أعمال النظافة بالإضافة نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة، وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش.

وأوضح رئيس بلطيم، أنه تم استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ونظافة الشواطئ من الحشائش وتسوية التربة الرملية، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة وقص النجيل واكد سيادتة على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021.

وتابع رئيس بلطيم: أنه أيضا قد تم انطلاق أعمال الرش لمقاومة البعوض بمنطقة السلام، مشددا على استمرار الحملة يوميا بجميع مناطق المدينة المختلفة واكد على استمرار حملات مقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقا لخطة موضوعة مسبقا للحد من انتشار البعوض والحفاظ على الصحة العامة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة لمقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة مع استمرار أعمال الرش والمكافحة الأرضية للأماكن الإيجابية لتوالد البعوض بالمناطق.

ولفت العميد هاني عبد القوي، أن الحملة تستهدف القضاء على هذه الحشرات بواقع مرتين يوميا إحداهما قبل الشروق والأخرى قبل الغروب للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالأجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف أماكن التوالد بالرشاشات المحمولة وكذلك مواتير الرش المخصصة لهذا الغرض.
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين
حملات نظافة مكبرة بشواطئ مصيف بلطيم إستعدادا لإستقبال المصطافين

أخبار تهمك

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ أقل من ساعتين

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ ساعة و نصف

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تكشف دلالة ظهور أعراض جانبية بعد الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة

"حرك عينه ووشه".. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة سمير غانم

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب برشلونة السابق مرشح لخلافة كومان

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله