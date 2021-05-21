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"أزهري" يزف بشرى سارة للشعب الفلسطيني (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الشيخ السيد الهادي، أحد علماء الأزهر الشريف، على الموقف المصري في وقف إطلاق النار في غزة وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الإصلاح بين المتخاصمين أو المختلفين سمة من سمات المسلم العاقل الورع، ومن الأعمال الصالحة التي تحسب له".

وأضاف "الهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب على كل العقلاء أن يتدخلوا في هذه القضية لإعادة الحق للشعب الفلسطيني.

وأكد أن شهداء الشعب الفلسطيني في الجنة، وأن جرحاهم لهم أجر كبير، مثلما قال الله تعالى في كتابه العزيز، مضيفًا أن الإسرائيليين شعب عاق للدماء، مبشرًا الشعب الفلسطيني بالنصر.

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