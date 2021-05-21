النصر يقهر النجوم بثنائية في دوري القسم الثاني



حقق فريق النصر بقيادة طارق السيد فوز هام علي فريق النجوم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 23 بدوري القسم الثاني .



وجاءت المباراة مليئة بالقوة وأندية بين الفريقين ونجح النصر في تسجيل الهدف الاول عن طريق احمد كالوشا من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب عرقلة احمد داعش اخل منطقة الجزاء .



وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء لركة جزاء من لمسة يد علي مدافع النجوم سجلها كالوشة.



بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 29 نقطة صعد بهم المركز التاسع وتجمد رصيد النجوم عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر .



وابدي طارق السيد المدير الفني للنصر سعادته بالفوز علي النجوم وحصد ثلاث نقاط مهمين مشيرا إلي أنه كان يسعي لتحقيق الفوز أكثر من الأداء وان المرحلة الحالية تتطلب البحث عن الثلاثاء نقاط اهم من الاداء لضيق الوقت وضغط المباريات يمثل ضغط كبير علي الفريق والجهاز الفني كل ثلاث ايام مباراة مؤكدا الفوز علي النجوم فوز معنوي ودفعه الفريق قبل المباريات المقبلة في ظل فوز جميع الفريق التي تنافس النصر علي الهروب الي منطقة وسط الجدول .



واضاف السيد أن اللاعبين اكتسبوا ثقة الفوز أمام فريق كبير مثل النجوم والفوز يعتبر بستة نقاط حيث تعادل الفريقين في نفس النقاط قبل اللقاء .



وقال أن إصابة جودة ايمن في العشر دقائق الاولي كانت سببا في تغيير بعض الحسابات وام الدفع باحمد كهربا الذي قدم مردود جيد في النواحي الهجومية .

