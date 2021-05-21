بسبب موسيماني.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف فريقه، مع بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويبحث ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، عن فرصة الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بشكل أساسي وحفظ مكانه في المنتخب الوطني الأولمبي، الذي يستعد لأوليمبياد طوكيو.





وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في ظل الاعتماد الكامل على محمد مجدي قفشة وحسين الشحات، منذ بداية الموسم.





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بعد غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز ذهابًا بهدفين دون رد.



