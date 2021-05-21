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فيفا يوافق على مقترح الاتحاد السعودي

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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وافق كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي عقد في زيورخ السويسرية، يوم الجمعة، على مقترح الاتحاد السعودي للعبة الخاص بإقامة كأس العالم كل سنتين.

وكان "فيفا" قد أعلن عن مقترح قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين بدلا من النظام المتبع حاليا، كل 4 أعوام.

ووافق 166 اتحادا دوليا على المقترح الذي رفضه 22، وأكد "فيفا" موافقته على دراسة جدوى المقترح.

وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه على "تويتر": أعضاء كونغرس فيفا يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًا.

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