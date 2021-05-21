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كارتيرون يوجه رسالة خاصة لنجم الفريق
الجمعة 21/مايو/2021 - 07:32 م
الفجر الرياضي
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اجتمع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، اليوم الجمعة، وطالبه بالتركيز في المرحلة المقبلة، في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكد كارتيرون، على أهمية دوره في الملعب، كونه عنصرا أساسيا في حساباته، ويعول عليه كثيرا ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.
ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري.
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