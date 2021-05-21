كارتيرون يوجه رسالة خاصة لنجم الفريق

اجتمع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، اليوم الجمعة، وطالبه بالتركيز في المرحلة المقبلة، في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأكد كارتيرون، على أهمية دوره في الملعب، كونه عنصرا أساسيا في حساباته، ويعول عليه كثيرا ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.



