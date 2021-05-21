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الصحة العالمية تكشف تطور جديد في السلالة الهندية لـ كورونا

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا كانت تتم لمن هم فوق 18 عام، منوهة بأن لقاح فايزر فقط هو ما يسمح بتناوله لمن هم فوق 15 عاما.

وأشارت "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن منظمة الصحة العالمية لن توجه بحصول الحوامل على لقاح كورونا، عدا حالة واحدة فقط وهى عندما تكون المرأة الحامل طبيبة نظرا لارتفاع فرص اصابتها بالعدوى.

وأوضحت المستشار الإقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن السلالة الهندية لفيروس كورونا مازالت منتشرة بل أن نسبة انتشارها أصبحت أسرع، حيث أنها ظهرت في 45 دولة حتى الآن.

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