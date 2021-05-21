مبيعات المنازل الأمريكية تواصل التراجعات للشهر الثالث على التوالي

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية للشهر الثالث على التوالي في أبريل تحت ضغط نقص حاد في العقارات، وهو ما رفع الأسعار لمستويات قياسية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الجمعة إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.85 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن تبلغ وتيرة المبيعات 6.09 مليون وحدة في أبريل نيسان بتعافي نسبته 2%.

وقفز متوسط أسعار المنازل 19.1%عنه قبل سنة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 341 ألفا و600 دولار في أبريل .