عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

حسم نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، صفقتين من العيار الثقيل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.





وبات المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على أعتاب الانتقال لصفوف نادي برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة قادما من مانشستر سيتي.





وسيرحل أجويرو عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي بعدما انتهى تعاقد اللاعب مع النادي الإنجليزي ولم يجدد تعاقده معه.





وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن وجهة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد رحيله عن مانشستر سيتي.





وأشار إلى أن أجويرو سينتقل لصفوف نادي برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2023 بداية من الموسم المقبل.





وأضاف بأن الاتفاق تم بين اللاعب الأرجنتيني والنادي الإسباني وسيكون هناك مكافأة حال تتويج برشلونة بلقب دوري الأبطال.





وأضاف رومانو بأن الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي يريد هو الأخر الانتقال لنادي برشلونة وبات قريبا من اللعب بقميص النادي الكتالوني.



