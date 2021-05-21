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مواجهات قوية للدخان والمنيا وبنى سويف بالمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تشهد الجولة الـ 23 للقسم الثاني إقامة 8 مباريات هامة ومرتقبة في الرابعة من عصر السبت، في صراع الصعود والبقاء بالمجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد .

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة المرتقبة :

1- الدخان مع التليفونات

يشهد ملعب نادي الإعلاميين مواجهه ناريه بين فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 48 نقطة مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد جمال برصيد 23 نقطة.
شهدت الجولة الأولى فوز فريق الدخان بهدف دون رد.

2- الألومنيوم مع قنا

يصطدم فريق الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 41 نقطة بفريق قنا صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 28 نقطة، وحقق فريق الألومنيوم الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

3- المنيا مع كيما اسوان

يستضيف فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 41 نقطة فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 21 نقطة، وشهدت المباراة الأولى فوز المنيا بهدف .

4- بنى سويف مع الفيوم

يلتقي فريق بنى سويف صاحب المركز الرابع بقيادة محمد يوسف برصيد 39 نقطة مع فريق الفيوم صاحب المركز التاسع بقيادة سعد فاروق برصيد 28 نقطة، وحقق بنى سويف الفوز بهدف في الدور الأول.

5- طهطا مع الإعلاميين

يواجه فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطة فريق الإعلاميين صاحب المركز الخامس بقيادة جميل حلمى برصيد 34 نقطة، حقق فريق الإعلاميين الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

6-اسمنت أسيوط مع ديروط

يحل فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد32 نقطة ضيفاً على فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 17 نقطة، وحقق ديروط فوز كبير في الدور الأول. بخماسية مقابل هدف .

7- شبان قنا مع بترول أسيوط

يلعب فريق شبان قنا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 23 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 26 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

8- سمسطا مع سوهاج

يخوض فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 23 نقطة مباراة هامة مع فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد خلف برصيد 28 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 48 نقطة
2- الألومنيوم 41 نقطة
3- المنيا 41 نقطة
4- بنى سويف 39 نقطة
5- الإعلاميين 34 نقطة
6- ديروط 32 نقطة
7- سوهاج 28 نقطة
8- قنا28 نقطة
9- الفيوم 28 نقطة
10- البترول 26 نقطة
11- تليفونات 23 نقطة
12- شبان قنا 23 نقطة
13- شباب سمسطا 23 نقطة
14- كيما 21 نقطة
15- أسمنت أسيوط 17 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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