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موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادى النصر لمواجهة الوحدة ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة النصر ضد الوحدة فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان نادي النصر قد حقق الفوز الجولة الماضية على حساب الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف بينما الوحدة تعادل أمام ضمك بهدف لكل منهما.

ويذكر أن النصر فى المركز الخامس برصيد 45 نقطة بينما الوحدة فى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

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