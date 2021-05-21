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ماكرون: تركيا تتصرف بمفردها بشكل يضر بأعضاء حلف الناتو

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تركيا تتصرف بمفردها بشكل يضر باقي أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو ).

عقب لقائه مع الأمين العام للحلف ينس سولتنبرج في قصر الإليزيه ، قال ماكرون اليوم الجمعة:"إن قمة الناتو المقبلة في 14 يونيو في بروكسل "يجب أن تساهم في تعزيز التماسك داخل الحلف الأطلسي".
 

وأضاف أن "التضامن بين الحلفاء ليس مجرد كلمة ذات هندسة قابلة للتغيير؛ إنه ينطوي على واجبات ومسؤوليات مشتركة؛ إنه يعني ضمنا أن يتعهد كل من الحلفاء باحترام القانون الدولي وقواعد السلوك بشكل واضح".

واستكمل الرئيس الفرنسي حديثه بالقول : "هذا يعني عدم السعي وراء مصالح وطنية متناقضة مع المصالح الأمنية للحلفاء الآخرين كما كانت الحال في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة في سوريا وشرق البحر المتوسط وليبيا والقوقاز أو من حيث التسلح وهو أمر بالغ الأهمية داخل حلف شمال الأطلسي" مستهدفا تركيا بشكل واضح.
 

وشدد ماكرون، على "مسئولية الحلفاء" في جهودهم الدفاعية، سواء من حيث الميزانية أو على أرض الواقع، خصوصا في مكافحة الإرهاب.

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