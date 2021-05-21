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لقاءات هامة لأندية القاهرة في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الرابعة من عصر السبت منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة .

ويقدم "الفجر الرياضي" مواجهات الجولة التالية :

1- الماظه مع بنها

يشهد ملعب الماظه مواجهه ناريه بين فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 26 نقطة مع فريق بنها متصدر المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 57 نقطة.

ويسعى كلا الطرفين للفوز الماظه من أجل الهروب من النفق المظلم وبنها من أجل الحفاظ على القمة.

وحقق فريق بنها الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.

2- ايروسبوت مع العبور

يحل فريق العبور وصيف المجموعة بقيادة عبد مرزايق برصيد 55 نقطة ضيفاً على فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 19 نقطة.

ويسعى العبور للفوز لصعود للقمة في حالة نعثر بنها، وحقق فريق العبور الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

3- سراى القبه مع الغابة

يستضيف فريق سراى القبه متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط نظيرة فريق الغابة صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو الدالى برصيد 52 نقطة.

حقق فريق الغابه الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.

4- اسكو مع البلاستيك

يلاقي فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 45 نقطة مع نظيرة فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 50 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول فوز البلاستيك بهدف نظيف .

5- مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة

يلتقي فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 47 نقطة مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 44 نقطة.

ةحقق فريق اتحاد الشرطة الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

6- الشمس مع الأميرية

يواجه فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 42 نقطة، نظيرة فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 32 نقطة.

شهدت مباراة الدور الاول فوز فريق الشمس بهدف دون رد.

7- بهتيم مع قليوب

يلعب فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 28 نقطة مع فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 13 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

8- المرج مع طوخ

يلتقي فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 32 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 35 نقطة، وحقق طوخ الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.
 
ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 57 نقطة
2- العبور 55 نقطة
3- الغابة 52 نقطة
4-البلاستيك 50 نقطة
5- مصر للتأمين 47 نقطة
6-اسكو 45 نقطة
7- اتحاد الشرطة 44 نقطة
8-الشمس 42 نقطة
9-طوخ 35 نقطة
10-المرج 32نقطة
11- الأميرية 32 نقطة
12-بهتيم 28 نقطة
13-الماظة 26 نقطة
14-ايروسبورت 19 نقطة
15-قليوب 13 نقطة
16-سراي القبة نقطتين

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