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الأزمة الإقتصادية في تركيا تنعكس على الوضع المعيشي لـ1.2 مليون أسرة في إسطنبول

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
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انعكست الأزمة الاقتصادية في تركيا على الواقع المعيشي، إذ تقدمت نحو 1.2 مليون أسرة، بطلبات إعانة للبلديات في ولايات إسطنبول وحدها. 

 

وبحسب صحيفة زمان التركية، تأثر الاقتصاد بشكل سلبي بفعل جائحة كورونا المستمرة منذ أكثر من عام، حيث ارتفعت معدلات البطالة نتيجة إغلاق الكثير من الورش التجارية أبوابها بسبب الجائحة.

 

ومن جانبه أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيد توران، بدأ البلديات التابعة للحزب بدأت أعمال حصر لإعداد خريطة فقر وفقا للمناطق الواقعة التي يرد منها طلبات للحصول على إعانة.


 
   

وكان معدل التضخم النقدي في تركيا سجل رقمًا قياسيًا جديدا ببلوغه 17.14 في المائة على أساس سنوي.

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