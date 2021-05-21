Advertisements

كاتبة فلسطينية: أشلاء الضحايا لا زالت مبعثرة علي الأرض وتحت الأنقاض (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الكاتبة الصحفية الفلسطينية سحر نصار، إن ما وحد الشعب الفلسطيني في حربه الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي حب الأرض والدفاع عن المقدسات "القدس والمسجد الأقصى" والمقاومة.

وتابعت "نصار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفلسطينيين أصحاب ارض وقضية وتم التعدي على الشيوخ والنساء والأطفال وهو ما يقوي صمودهم ضد ما يتعرضون له.

وأشارت الكاتبة الصحفية الفلسطينية سحر نصار، إلى أنه لم يكن أمامهم إلا أن يعتمدوا على أنفسهم والدفاع عن أنفسهم بأنفسهم بعدما تخلى عنهم الجميع، مردفة "وقفة الجماهير العربية والإعلام دفعهم لمواصلة الدفاع عن بلدهم.

وأوضحت أن أشلاء الضحايا لا زالت مبعثرة على الأرض وتحت الأنقاض وكذلك أثاث المنازل وبقايا حطامها بعدما قصفته طائرات الاحتلال.

وأشادت بدور الحكومة المصرية لتعزيز وقف إطلاق النار، متمنية الوصول إلى هدنة تمكن الفلسطينيين من الحصول على حقهم في الأمان والاستقرار ولكن ليس على حساب الفلسطينيين.

واختتمت، نسعى للسلام بما يعزز حقوقنا المشروعة في أرضنا ومقدساتنا وحريتنا وأرضنا، داعية أن تكلل المبادرة المصرية وجهودها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أخبار تهمك

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مدرب برشلونة السابق مرشح لخلافة كومان

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تكشف دلالة ظهور أعراض جانبية بعد الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ ساعة و نصف

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 37 دقيقة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 7 ساعات

"حرك عينه ووشه".. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة سمير غانم

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

06:46 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله