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توقعات باستقرار أسعار النفط العالمية دون مستوي 70 دولار للبرميل

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:57 م
اسعار النفط العالمية
اسعار النفط العالمية
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قالت شركة التكرير الوطنية الهندية Hindustan Petroleum إنها تتوقع تراجع أسعار النفط العالمية وبقاءها دون 70 دولارا للبرميل إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.

الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط ومستورد له في العالم، وقد أوقفت الاستيراد من طهران في 2019 مع انتهاء أجل إعفاء مؤقت كان ممنوحا لعدد من الدول. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب في 2018 من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض العقوبات.

وتجري إيران والقوى الدولية محادثات منذ أبريل لإحياء اتفاق 2015 وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي يقود النقاشات يوم الأربعاء إنه على ثقة من التوصل إلى اتفاق.

وقال م.ك. سورانا رئيس مجلس إدارة Hindustan Petroleum في مكالمة مع المحللين "حدثت تذبذبات في أسعار النفط خلال الأيام الأربعة الأخيرة بين 70 و65 دولارا على وقع النقاشات الجارية بخصوص إيران وأي خطوة إيجابية في هذا الصدد ستخفض أسعار الخام."

وتابع "لا نتوقع ارتفاعا يذكر لأسعار الخام فوق 70 دولارا للبرميل،" مضيفا أن عدم التقدم في المحادثات مع إيران محسوب في الأسعار بالفعل

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