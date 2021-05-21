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بيراميدز يخوض أولى تدريباته في نيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة آبا النيجيرية مساء اليوم، استعدادا لمواجهة أنيمبا في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض بيراميدز مرانه على ملعب أنيمبا الذي تقام عليه المباراة حيث تنص اللائحة على خوض الضيف لتدريبين بملعب المباراة إذا كانت الأرضية من النجيل الصناعي على أن يختتم تدريباته غدا على نفس الملعب.

وجاء المران قويا للغاية اشتمل على وحدات بدنية وفنية وفقرات خاصة بالمدافعين والمهاجمين، وتقسيمة بعرض الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين وسط روح معنوية عالية ورغبة في تكرار الفوز على أنيمبا مجددا.

وشهد المران تعرض نبيل عماد دونجا لاعب الوسط لإصابة بالتواء في الكاحل ولكنه عاد لمواصلة التدريب مجددا حتى نهايته بعد اطمئنان الجهاز الطبي على حالته وشعور اللاعب بالتحسن.

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