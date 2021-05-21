Advertisements

طبيب مارادونا يوجه تهمة السجن لمدة 25 عامًا

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
بعد أقل من ستة أشهر على وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري دييغو مارادونا، وجه مكتب المدعي العام تهم القتل ضد فريقه الطبي وفريق التمريض.

ويواجه طبيب مارادونا الشخصي ليوبولدو لوك وطبيبته النفسي أوغستينا كوساشوف والعديد من الممرضات عقوبة سجن تتراوح بين ثماني و25 عاما في حالة إدانتهم، وفقًا لتقارير صحيفة لا ناسيون يوم الخميس نقلاً عن مصادر قضائية ومحطة تي إن التلفزيونية.

وصدر قرار بمنع المتهمين السبعة من مغادرة البلاد وسيتعين عليهم الإدلاء بأقوالهم بدءًا من نهاية مايو الجاري.

وتوفي مارادونا بنوبة قلبية العام الماضي في نوفمبر عن 60 عاما، حيث كان يتعافى من جراحة في المخ في ذلك الوقت.

وقدمت لجنة من الخبراء مؤخرًا مزاعم جادة ضد أطبائه وممرضاته.

واستشهدت محطة تي إن بوثيقة من 29 صفحة صدرت عن مكتب المدعي العام أفادت بأن العاملين في المجال الطبي، على الرغم من إدراكهم لسوء صحة المريض: اتخذوا إجراءات مخالفة للممارسات الطبية وفشلوا في القيام بإجراءات محددة، ما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية لدييغو أرماندو مارادونا. وجعل وضعه في حالة ميئوس منها.

أخبار تهمك

"حرك عينه ووشه".. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة سمير غانم

منذ ساعتين

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ يوم

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

كيف أخفت إيمي ودنيا سمير غانم على والدتهن خبر وفاة سمير غانم؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 40 دقيقة

نجم برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن بقاء ميسي

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تكشف دلالة ظهور أعراض جانبية بعد الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مدرب برشلونة السابق مرشح لخلافة كومان

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

05:05 م

عاجل.. الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل سمير غانم

05:59 م

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله