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الفجر يكشف تشكيل الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام صن داونز غدا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عضو بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء استقر على الدفع بنفس تشكيلة مباراة الذهاب أمام فريقه السابق باستثناء رامي ربيعة الذي يحل مكانه ياسر ابراهيم في قلب الدفاع.

وأضاف أن موسماني سيواجه صن داونز بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى
خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف
خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم، حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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