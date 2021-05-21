بعد استقبال مواد خام لتصنيع اللقاح.. وزيرة الصحة: يوم تاريخي (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن استقبال مصر اول دفعة من المواد الخام لتصنيع لقاح كورونا محليا، يعتير يوم تاريخي.



وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن الشحنة التي وصلت مصر اليوم من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ستتوالى بعدها شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن العقد الذي تم توقيعه مع الجانب الصيني يتضمن التصنيع ونقل التكنولوجيا.



وأكدت وزيرة الصحة، أن تصنيع أول 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في مصر خطوة كبيرة.

