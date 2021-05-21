إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

أثار رمضان صبحي لاعب بيراميدز ،ونجم منتخب مصر وفريق بيراميدز، الجدل من جديد حول إمكانية عودة للنادي الأهلي في المستقبل.





وقام صبحي ، بتحديث صورته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لصورة قديمة يرتدي فيها قميص النادي الأهلي وقت أن كان لاعب بصفوفه.





وشهدت الفترة الماضية هجوم شديد من جماهير القلعة الحمراء على رمضان صبحي لرفضه الاستمرار مع الفريق، عقب نهاية إعارته من هيدرسفيلد وفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالي.



