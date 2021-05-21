كريم عبد العزيز ينعى وفاة النجم سمير غانم

نعى الفنان كريم عبد العزيز ةفاة النجم سمير غانم وذلك من خلال صورة شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "عبد العزيز" قائلا: "مع السلامة يا أستاذ الكوميديا فى العالم العربى.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. سنظل طول ما احنا عايشيين فاكرينك ولا يمكن لأى شخص مصرى أو عربى ينسى اللى عاش عمر بحاله يفرح الناس ويبسطهم بأرقى أنواع الفنون.. وداعا يا سمورة".



يذكر أن النجم سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم تشييع الجنازة صباح اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، وأفراد العائلة.