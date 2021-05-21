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آخر تطورات إصابة اللاعب حسام عاشور

الجمعة 21/مايو/2021 - 08:36 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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تصدر اللاعب حسام عاشور نجم الأهلي السابق، الذي يلعب في صفوف الاتحاد السكندري تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب نشر تفاصيل جديدة حول إصابته.

حسام عاشور

وأصيب اللاعب حسام عاشور في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الأخير، بنتجية هدف دون رد.

إصابة حسام عاشور

وخضع حسام عاشور لإجراء بعض الفحوصات والأشعات للوقوف على درجة إصابته، حيث أجرى الرنين المغناطيسي بعدما شك الأطباء في تعرضه لقطع بالرباط الصليبي.

تطورات إصابة حسام عاشور

وأوضح حسام عاشور أن أشعة الرنين المغناطيسي ستحدد حجم إصابته بشكل دقيق وحاسم مشدداً على أنه حتى الأن لم يتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

مباراة حسام عاشور وإصابته

وتعرض حسام عاشور لإصابة خلال مباراة فريقه الاتحاد والمصري، حيث  في الشوط الأول في المباراة التي شارك فيها بشكل أساسي عقب تدخل قوي مع إيزى إيميكا لاعب وسط المصري.

لحظة إصابة حسام عاشور

حاول حسام عاشور استخلاص الكرة من إيميكا قبل أن يختل توازنه وسقط ضاغطاً على ركبته اليمنى ليتعرض للإصابة ويخرج من اللقاء في الدقيقة 41 وينقل إلي المستشفي ويقوم بإجراء فحوصات.

حسام عاشور ينتقل إلى الاتحاد

يُذكر أن اللاعب حسام عاشور كان قد رحل الموسم الماضي عن صفوف الأهلي بعد نهاية عقده ورفضه أن يعتزل، ليوقع للاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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