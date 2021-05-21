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'الإعلاميين' تشيد بوقف إطلاق النار بفلسطين.. وتؤكد ثبات الموقف المصري لإيجاد حل
الجمعة 21/مايو/2021 - 08:37 م
ميسون أبو الحسن
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أشاد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، بالجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إلجهود المصرية الكبيرة التي بذلت لوقف إطلاق النار، تعكس ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل لها.
وأضاف أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى استعادة الهدوء داخل قطاع غزة، وعودة المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات المرجعيات الدولية.
وأكد "سعدة" أن نجاح مساعي الدولة المصرية في وقف إطلاق النار بين الجانبين، جاء نتيجة صدق النوايا المصرية، ولا محدودية الجهد المبذول في هذا الاتجاه، وتبني الدولة المصرية، برئاسة عبد االفتاح السيسي لمبدأ إلهي، وهو أن يعيش العالم في أمن واستقرار وسلام عادل وشامل للجميع.
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