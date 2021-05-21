'الإعلاميين' تشيد بوقف إطلاق النار بفلسطين.. وتؤكد ثبات الموقف المصري لإيجاد حل

أشاد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، بالجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إلجهود المصرية الكبيرة التي بذلت لوقف إطلاق النار، تعكس ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل لها.





وأضاف أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى استعادة الهدوء داخل قطاع غزة، وعودة المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات المرجعيات الدولية.



