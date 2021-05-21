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بعد نجاح عيطو للبوليس منال تطرح ألبوم 360 على أنغامي

الجمعة 21/مايو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرحت يوم أمس الخميس، الفنانة المغربية منال بنشليخة ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان 360، على تطبيق أنغامي.

ويضم الألبوم الجديد، مجموعة من الأغاني والتي تحمل طابع مختلف ومتجدد
وحصد ألبوم 360 منذ الساعات الأولى على إطلاقه نجاحا كبيرا.

واختارت الفنانة منال بنشليخة، من خلال هذا الألبوم العودة إلى جذورها وأصولها المغربية، وتقييم حياتها كإمرأة مغربية متحررة تعيش في مجتمع مغربي حديث، عن طريق تسليط الضوء على عدد من المواضيع التي يفضل فيها المجتمع المغربي التزام الصمت.

وجاء ألبوم 360، بمجموعة من الأنماط المختلفة، منها البوب، والروك، والتراب، والريغي، والشرقي، والهاوس.

ومن جهة أخرى، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعجابهم بالألبوم الجديد، وبأنماط أغانيه، كما أعربوا عن تشجيعهم لمنال بنشليخة على اختياراتها.

وتجدر الإشارة، أن منال بنشليخة أصدرت يوم الإثنين الماضي، أغنية عيطو للبوليس التي تعد ضمن أغاني البوم 360، حيث احتلت المركز الأول على تطبيق أنغامي في الترتيب المغربي والمغاربي.

الجدير بالذكر، أن أنغامي هي منصة رقمية للموسيقى متوفرة على كل أنظمة التشغيل والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أنها تحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني

وتُعتبر اليوم أنغامي المنصّة الموسيقيّة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحتوي على أكثر من 50 مليون أغنية متوفّرة و4 مليون فنان لأكثر من 70 مليون مستخدِمًا

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